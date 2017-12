Was war wohl für diese Mutter das schönste Erlebnis 2017? Sie verrät es im Video. (Video: Lennart Langer & Chiara Coniglio)

Schon bald knallen wieder die Korken und wir rutschen ins neue Jahr. Höchste Zeit, um noch einmal auf 2017 zurückzublicken! Züriost war in Uster unterwegs und hat bei Passanten nachgefragt, auf welches Ereignis oder Erlebnis sie mit besonderer Freude zurückschauen.

Und was war für Sie das schönste Ereignis in diesem Jahr? Schreiben Sie am Ende des Artikels einen Kommentar oder eine Mail an redaktion@zueriost.ch.

Am häufigsten freuten sich die Ustermer im Jahr 2017 eindeutig über Nachwuchs in der Familie. Ebenfalls weit vorne stehen Reisen, sei es eine Flusskreuzfahrt in den europäischen Nachbarländern oder gleich ein Trip nach Malaysia und Singapur.

Viele sind auch einfach dankbar, dass sie schöne Momente mit ihren Liebsten verbringen konnten. Alle Antworten sehen Sie im Video.