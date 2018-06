Die zehn Medaillengewinner des Squasclub Uster an der Junioren-SM in Langnau am Albis. (Foto: PD)

Der Squashclub Uster hat an der Junioren-SM in Langnau am Albis mächtig abgeräumt. Er gewann zehn Medaillen und damit fast die Hälfte aller Medaillen in den Kategorien U13, U15, U17 und U19. Zudem stellte er auch die meisten Teilnehmer, nämlich deren 33.

Den SM-Titel sicherten sich Lily Eckstein und Nico Mathis (beide U13) – wobei der Squashclub Uster bei den U-13-Knaben gleich alle vier Halbfinalisten stellte – Leila Hirt in der U15 sowie Miguel Mathis in der U17.

Die weiteren Ustermer Medaillengewinner waren Fabian Seitz (Silber U13), Liam Pössl (Bronze U13), Stella Kaufmann (Silber U15), Dave Bernet (Silber U15), Raphael Bachmann (Bronze U15) sowie Anja Schneider (Bronze U17). (zo)