Aufsteiger Uster liess sich im vorläufig letzten Zweitligaspiel etwas Besonderes einfallen: Die Aufstellung gegen Rafzerfeld wurde – bis auf die Goalie-Position, die wie gewohnt Schmid ausfüllte – intern ausgelost. So standen einige Spieler überraschend in der Startelf, andere wiederum spielten auf dem Feld nicht dort, wo man sie eigentlich erwarten würde.

Der Dominanz der Ustermer tat dies erstaunlicherweise keinerlei Abbruch. Sie dominierten ihren harmlosen Gegner von Beginn weg nach Belieben und entschieden die Partie schon vor Ablauf einer halben Stunde. Erst traf Bozkir nach einer Ecke per Kopf. Danach war Arenillas auf sehenswerte Weise erfolgreich und kurz darauf erhöhte Rexhaj auf 3:0.

Nach der Pause änderte sich nichts am einseitigen Verlauf. Die Ustermer, die bis zuletzt auch noch dreimal die Torumrandung trafen, beherrschten die Partie weiterhin nach Belieben und schraubten das Skore in regelmässigen Abständen in die Höhe. Mercan sowie die eingewechselten Demasi und Steinmetz hiessen die Torschützen bis zum finalen 6:0.

Uster - Rafzerfeld 6:0 (3:0). - Tore: 15. Bozkir 1:0. 23. Arenillas 2:0. 27. Rezhaj 3:0. 52. Mercan 4:0. 65. Demasi 5:0. 83. Steinmetz 6:0.