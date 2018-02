Eine Runde vor Schluss haben sich die Frauen des TTC Uster für die Aufstiegsspiele in die NLA qualifiziert. Im NLB-Spitzenkampf besiegten sie auswärts Verfolger Zürich-Affoltern 6:4. Ab dem 21. April treffen die Ustermerinnen in den Aufstiegsspielen auf Münsingen.

«Wir sind sehr glücklich, dass wir die Saison derart souverän spielen konnten», sagt Teamleaderin und Kaderspielerin Céline Reust. «Trotzdem waren viele Partien hart umkämpft. Der Teamspirit und die für Tischtennis doch eher ungewohnte Fanunterstützung haben aber viel Motivation freigesetzt.»

Enges Topduell

Der Spitzenkampf gegen Zürich-Affoltern war äusserst spannend. Die Zürcherinnen traten mit ihrer deutschen Spielerin Olga Koop an, die der Ustermer Teamleaderin Reust im Direktkampf alles abverlangte. Vier der fünf Sätze gingen in die Verlängerung.

Das entscheidende Doppel gewannen Reust und Nina Gutknecht dann in vier Sätzen. Die dritte Spielerin der Stadtzürcherinnen hielten sowohl die Nummer zwei der Ustermerinnen, Kata Csikos, als auch Nina Gutknecht sicher in Schach und holten so weitere zwei Punkte. (sgs)