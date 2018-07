Würde den Greifenseer Nico Elvedi in die Startelf beordern: Samuel von Aarburg, Captain des FC Uster und WM-Experte. (Video: Simon Grässle)

Wenn die Schweizer Nationalmannschaft an der WM in Russland im Einsatz steht, singen am Public Viewing auf dem Ustermer Zeughausareal jeweils 2000 Fans innbrünstig die Nationalhymne. Das wird heute gegen 16 Uhr nicht anders sein. «Die Schweiz erreicht das Viertelfinale, weil sie ein breites Kader hat und Schweden kein unbezwingbarer Gegner ist», sagt Samuel von Aarburg.

Der Captain des FC Uster zahlt auch gerne einen schönen Betrag ins Phrasenschwein, denn er rät Vladimir Petkovic flach zu spielen, um hoch zu gewinnen. Eine klare Meinung hat von Aarburg, wenn es darum geht, ob Johan Djourou oder Nico Elvedi den gesperrten Fabian Schär ersetzen soll.