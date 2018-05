Der FC Uster hat gegen Diessenhofen 2:0 gewonnen und damit bereits drei Runden vor Schluss den Wiederaufstieg in die interregionale Zweitliga sichergestellt. Die ganz grosse Euphorie kam bei Trainer Fabio Digenti dennoch nicht auf. Zu lange schon war die Promotion ausser Zweifel gestanden, längst ist man beim FCU schon mit der Planung der kommenden Saison in der höheren Klasse beschäftigt. «Wir haben heute verdient gesiegt und den Aufstieg aus eigener Kraft fixiert», sagte Digenti bloss.

Tatsächlich war Uster im Thurgau über 90 Minuten die bessere Mannschaft und hatte das Geschehen stets unter Kontrolle. Zusätzliche Sicherheit verlieh den Ustermern die frühe Führung, die Rama erzielte. In der zweiten Hälfte legte Lopes Costa nach und die zweikampfstarken Gäste liessen nichts mehr anbrennen.

Einziger Kritikpunkt an der Leistung seines Teams war für Digenti der Umstand, dass der FCU mit seinen Chancen leicht fahrlässig umging. Überdies bekundete er bei zwei Lattentreffern auch etwas Pech. So verpasste er es auch, die Partie frühzeitig zu entscheiden und musste dem Gegner in der Schlussviertelstunde, in der die Ustermer offenkundig einen Gang herunterschalteten, doch noch einige Gelegenheiten zugestehen. FCU-Keeper Schmid hielt seinen Kasten jedoch rein und die Aufstiegsfeierlichkeiten konnten beginnen.

Diessenhofen - Uster 0:2 (0:1). - Tore: 3. Rama 0:1. 64. Lopes Costa 0:2.