Mehmet Mercan (links) stolperte in Vetlheim nicht und verbuchte beim 2:0-Erfolg seines FC Uster einen Assist. (Archivbild: David Kündig)

Die erste Partie nach einer derart langen Pause sei halt immer schwierig, befand Uster-Trainer Fabio Digenti nach dem 2:0-Erfolg seiner Schützlinge in Veltheim. Angesichts dessen sei er mit seinem Team "sehr zufrieden". Angetan war Digenti insbesondere von der Tatsache, dass der FCU auch dezimiert den Druck auf den Gegner aufrechthielt und in Unterzahl für die Entscheidung sorgte.

Die Ustermer bekundeten gegen den aufopferungsvoll kämpfenden Aussenseiter, der sich mit aggressivem Pressing zur Wehr setzte, zwar leichte Anlaufschwierigkeiten. Nach einer Viertelstunde gewannen die Gäste aber allmählich die Oberhand. Gute Möglichkeiten erspielten sie sich jedoch genauso wenige wie das Heimteam.

Im zweiten Abschnitt übernahm der FCU endgültig die Kontrolle über das Spiel. Tore wollten trotz einiger Gelegenheiten aber nicht fallen. Der Tabellenführer begnügte sich aber selbst nach der gelb-roten Karte gegen Verteidiger Steinmetz nicht mit einem Unentschieden. In Unterzahl flankte Mercan in der 85. Minute auf Ilic, der zum 1:0 für Uster traf. Derselbe Spieler beseitigte kurz vor Schluss die letzten Zweifel, indem er abermals eine Flanke - diesmal von Lopes Costa - per Kopf verwandelte.

Veltheim - Uster 0:2 (0:0). - Tore: 87. Ilic 0:1. 89. Ilic 0:2.