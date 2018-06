Eine Woche nachdem die Ustermer den direkten Wiederaufstieg in die interregionale Zweitliga perfekt gemacht hatte, liessen sie gegen Schwamendingen das Feuer etwas vermissen. Einen Vorwurf wollte FCU-Trainer Fabio Digenti seiner Mannschaft deswegen nicht machen. «Sie hat es auch heute probiert», sagt er und zeigte sich mit dem Gebotenen nicht unzufrieden. Zumal der souveräne Leader dank dem späten Ausgleich immerhin noch ein 1:1 erreicht hatte.

Die Ustermer traten mit einigen jungen und in dieser Spielzeit nicht allzu häufig zum Einsatz gekommenen Akteuren an. Diese zeigten sich willig, konnten das Tempo der Gäste gut mitgehen und erspielten sich gar mehr Möglichkeiten als diese. Die Stadtzürcher waren jedoch ebenfalls gut aufgelegt und gingen in der ersten Hälfte nicht unverdient in Führung. Diese vermochten sie bis fast zuletzt zu konservieren. Erst in der 87. Minute verhinderte Kluser den Auswärtserfolg der Schwamendinger und rettete dem Aufsteiger einen Punkt.

Uster - Schwamendingen 1:1 (0:1). - Tore: 30. 0:1. 87. Kluser 1:1.