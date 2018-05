Uster bekundete auf dem Kunstrasen in Schaffhausen Mühe und zeigte sich nicht derart überzeugend wie in den Vorwochen. «So haben wir wieder etwas, woran wir arbeiten können», sagte FCU-Coach Fabio Digenti. Immerhin reichte diese Leistung zu einem Unentschieden, womit Digenti gut leben konnte. Denn er weiss: Dank diesem Punkt fehlen seinem Team noch maximal vier Punkte zum sofortigen Wiederaufstieg in die interregionale Zweitliga.

Uster fand gegen die aufsässigen und kämpferisch überzeugenden Schaffhauser, die laut Usters Trainer «den Sieg mehr wollten», nie wirklich ins Spiel. Das Heimteam war mehr in Ballbesitz, optisch überlegen und ging den auch kurz vor der Pause in Führung. Chance hatten aber nicht nur die Schaffhauser reichlich, auch die Ustermer erspielten sich Möglichkeiten. Zweimal etwa verhinderte der Pfosten den Ausgleich. Eine Viertelstunde vor Schluss fiel dieser aber doch noch; Tiscar erzielte ihn und brachte den FCU wieder ein Stück näher ans Ziel.

SV Schaffhausen - Uster 1:1 (1:0). - Tore: 40. Wächli1:0. 75. Tiscar 1:1.