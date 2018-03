«Es war schon lange die Rede von einem neuen Konzept, welches den bisherigen Weihnachtsmarkt ablösen soll», so Rico Nett. Nett ist Sachbearbeiter der Verwaltungspolizei und Marktchef des neu geplanten Adventsdorfs. «Wir wollen den bisherigen Standort des Weihnachtsmarkts an der Post- und Gerichtsstrasse durch einen besseren ersetzen und das örtliche Gewerbe in Uster mehr fördern», meint Nett. Das Dorf wird in der kommenden Adventszeit jeweils von Donnerstag bis Sonntag in Betrieb sein.

Neuer Standort

Das geplante Adventsdorf erhält seinen Platz im Stadtpark Uster. Der Park bietet eine grössere Fläche und es müssen keine Strassen gesperrt werden, wie es bei vergangenen Weihnachtsmärkten an der Post- und Gerichtsstrasse der Fall war. «Rein technisch und organisatorisch gesehen ist das neue Adventsdorf für die Stadt einfacher zu organisieren. Der Verkehr muss nämlich nicht extra umgeleitet werden und die Besucher profitieren von einer gemütlicheren Stimmung», sagt Marktchef Nett.

Das neue Dorf

Rund 30 Holzhüttchen sollen das neue Adventsdorf bilden. Darunter Markt- und Verpflegungsstände. «Gemäss Planung steht in der Adventszeit ein einheitliches Adventsdorf im Stadtpark, welches durch die unterschiedlichsten Angebote begeistern soll», sagt der Marktchef. Es gibt für potentielle Bewerber auch die Möglichkeit, eigene Verkaufswagen aufzustellen. Diese müssen gemäss Rico Nett jedoch ins Gesamtbild passen und mit ihren Angeboten überzeugen.

«Ein Verkaufswagen mit Konfitüren aus der Region wäre zum Beispiel eine Option. Wir wollen jedoch nicht zehn verschiedene Raclette-Wagen, wie es bei anderen Weihnachtsmärkten jeweils üblich ist. Das wäre zu langweilig und würde unserem neuen Rahmenprogramm nicht entsprechen.» Für eine weitere Attraktivitätssteigerung soll in diesem Jahr ein Weihnachtssingen mit Schülern aus Uster sorgen. Zudem können sich anreisende Besucher vom Bahnhof Uster mit einer Pferdekutsche direkt zum Stadtparkt fahren lassen.

Kosten und Bewerbungen

Beim neuen Adventsdorf handelt es sich um ein selbsttragendes Projekt. Marktchef Nett sagt: «Mit den Strom- und Betriebskosten, welche die Standbetreiber für die Bewilligung selbst entrichten, können wir die Gesamtkosten des geplanten Adventsdorfs problemlos decken.»

Die Häuschen sind bereits in drei Kategorien unterteilt. Es gibt zwei Meter, drei Meter und 4 Meter lange Stände. Gemäss Markchef Rico Nett sind bisher schon zwei erfolgreiche Bewerbungen eingegangen.