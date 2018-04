«Was ist Ihnen wichtig? Was wollen Sie bewirken? Und wie sehen Sie die Stadt, in der Sie politisieren?»: Züriost stellt allen Kandidierenden für den Ustermer Stadtrat schriftlich dieselben zehn Fragen. Heute kommen die Antworten von Urs Lüscher (EVP). Lüscher engagiert sich stark in Behindertenfragen; Behördenerfahrung hat er keine.