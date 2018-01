Der Kanton Zürich will im Sommer sein Pilotprojekt «Integrationsvorlehre» starten. Dabei soll eine einjährige Vorlehre Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen ab 18 Jahren die Türen zu einer Berufslehre öffnen. An der Informationsveranstaltung in Uster zeigten sich potentielle Lehrbetriebe in einem Punkt aber skeptisch.