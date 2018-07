Auf dem Weg zu ihrem Arbeitsort radelten 80 Mitarbeiterinnen und 16 Mitarbeiter des Spitals Uster zwischen Mai und Juni 34 296 Kilometer. Die Spitalangestellten waren in Teams mit Namen wie «flying padel», «liäber baikä als wörkä» oder «Pfläschterli Flitzer» am Start. Die Teilnehmer nutzten an neun von zehn Arbeitstagen das Velo. Fünf Tonnen CO2 seien so eingespart worden, heisst es in einer Mitteilung des Spitals. Die Hitliste wird von einem Mitarbeiter angeführt, der mehr als 2000 Kilometer gefahren ist.

400 Mal um die Welt gefahren

«Bike to work» ist eine Aktion von Pro Velo Schweiz. Das Spital Uster hat sich bereits das dritte Mal an der Aktion beteiligt und war einer von insgesamt 2114 Betrieben. Im vergangenen Jahr legten die Radfahrer des Spital Uster rund 23 349 Kilometer zurück. Im Jahr davor 19 000 Kilometer. Das Ziel der Aktion: Möglichst viele Pendler sollen auf ihrem Weg zur Arbeit – mindestens für eine Teilstrecke – das Velo benutzen. Insgesamt sind 64 680 Teilnehmer knapp 16 Millionen Kilometer zur Arbeit geradelt. (zo)