Bei Reinigungsarbeiten in der Turnhalle des Schulhauses Niederuster sind Rostschäden an einigen Aufhängungen der heruntergehängten Decke und der Beleuchtung entdeckt worden, wie der Stadtrat in einer Mitteilung schreibt. Die Turnhalle sei sofort gesperrt worden und die Demontage der aufgehängten Elemente wurde umgehend in Auftrag gegeben.

Die Arbeiten dauern gemäss Stadtrat bis am Freitag, 11. Mai. Danach könne die Turnhalle wieder benutzt werden. Die definitive Instandsetzung der demontierten Deckenelemente erfolge dann in den Sommerferien.

Die Turnhalle im Schulhaus Niederuster wurde im Jahr 1962 gebaut und vor rund zehn Jahren saniert. Weshalb die Aufhängungen bereits wieder rosteten ist noch nicht bekannt. Die genaue Ursache für die Rostschäden werde nun von Spezialisten untersucht, schreibt der Stadtrat.