Vor Jahren fand ich im Garten einen zu früh aus dem Netz gefallenen Spatz. Er hatte kaum Flaum und sah erbärmlich aus. Mein Mann war nicht begeistert, als ich ihn in Pflege nahm. «Den bringst du nie durch», meinte er. Wir sollten uns noch beide wundern. Durch die Wärme meiner Hände zu neuem Leben erweckt, schrie der kleine Wicht energisch nach Futter.

Also werte Pflegemutter, ab in den Garten Würmchen jagen! Zu meinem Pech hatte es schon lange nicht mehr geregnet und die Erde war hart und zäh. Trotz Rückenweh und Blasen an den Händen fand ich nur ein mickrig, kleines Würmchen. Das stopfte ich dem hungrigen Spätzlein in den Schlund. Ein empörtes «Tschilp!» Angeekelt schüttelte der undankbare Kerl seinen Kopf und schmiss den armen Wurm an die Wand. Was nun? Ein Versuch mit Hundefutter gelang überraschend gut. Kaum zu glauben, welche Menge sich der kleine Kerl in den Schnabel stopfen liess.

Im Sturm eroberte nun der kleine Vogel unsere Herzen. Unserem Kind nestelte er sich gerne in den Rossschwanz. Auch das edle Haupt meines Mannes suchte sich Tschilpi als beliebten Landeplatz aus. Zu unserem allen Ergötzen kam er dabei auf der beginnenden Glatze meines Mannes bald ins Schleudern.

Jede Fütterung wurde von Maro, unserem Hund, mit grossem Interesse verfolgt. Schliesslich war es ja sein Futter, das wir dem tschilpenden Nimmersatt in den Schnabel schoben. Dabei passierte unseren beiden Tieren ein arges Missgeschick. Spätzchenklein peilte nach erfolgter Fütterung den Kopf unseres Hundes als Landeplatz an. Darob erschrak Maro so sehr, dass er sein Maul aufriss und schwups verschwand das Spätzlein im Hunderachen. «Nicht schlucken, nicht schlucken», schrie ich entsetzt, packte den Hund an Ober- und Unterkiefer und schüttelte den kleines Wicht als nasses Kügelchen aus der Hundeschnauze. Was tat der Dreckspatz nun? Er schrie lauthals nach Futter. Derweil sich Maro, so eine raue Behandlung nicht gewohnt, unter dem Tisch verkroch.

Trotz solcher Zwischenfälle gedieh unser Pflegling prächtig. Er bekam Federn und wurde täglich frecher. Er frass nun schon selbstständig und war ganz verrückt nach Teigwaren. Da Spaghetti mit Spatz nicht jedermanns Sache ist, musste ich Tschilpi jeweils in ein anders Zimmer sperren, damit er nicht in der Spaghettisauce landete. Natürlich hatten Vater und Tochter Mitleid mit dem verbannten Vogel und holten ihn an den Tisch. Ganz ungeniert bediente sich das Spätzchen aus unseren Tellern. Dabei packte er die Spaghetti an einem Ende und schluckte und schluckte. Weil die Dinger kein Ende nehmen wollten, begann Tschilpi zu schütteln und zu hüpfen. Dabei wickelte er die Spaghetti um Kopf und Brust. Hilflos begann er zu schreien und ich musste ihn aus dem klebrigen Zeug wickeln, was gar nicht so einfach war.

MIt der Hygiene war das auch so eine Sache, denn Pampers für Spatzen hatte noch niemand erfunden. So war ich denn einigermassen erleichtert, dass sich unser Spätzlein zu einem echten Spatzenmann entwickelte und sich nach der grossen Freiheit sehnte.