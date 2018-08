Das Theaterstück Lampedame liess am Dienstagabend die Grenzen zwischen Sein und Schein verwischen. Die Zuschauer im Filacro auf dem Ustermer Zeughausareal wurden auf eine Suche nach der Verbindung von Traum und Realität mitgenommen. Die künstlerische Absicht des Variétés auf dem öffentlichen Platz wurde zur Ausgangslage einer surrealen Geschichte.

Das dritte Freiluft-Theaterwerk von Stradini Theater beim Filacro wurde in Zusammenarbeit mit dem Regisseur Philipp Boë inszeniert. Das Arbeitsfeld erstreckte sich über Bewegungs-Schauspiel, Musik und Animationsvideo. Das Theaterstück Lampedame wird vom 28. Juli bis 15. September in rund 20 Städten und Gemeinden in der ganzen Schweiz aufgeführt. Premiere war am 28. Juli in Biel (BE). (jen)