In Uster ist es am 28. Dezember zu mehreren Telefonbetrugsversuchen gekommen. Die mutmasslichen Betrüger gaben sich als lokale Polizisten aus und versuchten, an Bargeld oder an andere Wertgegenstände ihrer Opfer zu gelangen. In den bisher bekannten Fällen sprachen die Täter jeweils Hochdeutsch, wie die Ustermer Polizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Den Opfern wurden auf dem Display teils gefälschte Rufnummern angezeigt. Die Täterschaft tätigt die Anrufe via Internettelefonie und sendet dabei neben dem Telefonsignal eine falsche Telefonnummer an den Empfänger. In den aktuellen Fällen in Uster war es die Hauptnummer der Stadtpolizei Uster (044 944 76 66), die missbraucht wurde. In früheren Fällen wurde auch schon die Polizeinotrufnummer 117 als Absendernummer verwendet. Diese Tätermasche wird als «Spoofing» bezeichnet.

Ermittlungen aufgenommen

Die Kantonspolizei Zürich hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum Schutz vor der Betrugsmasche rät die Polizei zur Vorsicht. Fremden Anrufern solle man keine Angaben über die persönlichen oder finanziellen Verhältnissen machen und unbekannten Personen kein Bargeld oder Wertsachen übergeben. Personen gegenüber, die sich als lokale Polizisten ausgeben, aber hochdeutsch sprechen, rät sie zur Skepsis. Wenn man Opfer eines Betrugs- oder Betrugsversuch geworden ist, soll man sich bei der Polizei melden.