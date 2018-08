Die Stimmung auf dem Lovemobile mit Näniker Beteiligung war stets ausgelassen. Die Hard Music Association rollte an der Street Parade 2015 als 20. Wagen ums Zürcher Seebecken.

Schrille Outfits, wummernde Bässe und ausdauernde Tänzer werden dieses Wochenende an der Street Parade Zürich in einen bunten Party-Palast verwandeln. Nicht dabei sein wird die Näniker Hardstyle Association. Der Verein war die letzten Jahre mit ihrem Lovemobile, immer dabei. Das Gefährt planten die Näniker jeweils mit dem Partner «bbrecords» aus Zollikon. Projektleiter Patrick Bodmer sagt: «Dieses Jahr wäre unser 5-Jahres-Jubiläum gewesen.»

Der Grund für die Absage sind die Finanzen, sagt Bodmer. Rund 25’000 Franken könne so ein Wagen insgesamt kosten. Die Kosten der externen Dienstleister seien um 20 bis 30 Prozent gestiegen. Diese beinhalten etwa die Miete für die elektronischen Musikanlagen oder auch das Personal.

Mehr Security wegen Terroranschlägen

«Auch der Anspruch an die Sicherheit ist mit den weltweiten Terroranschlägen massiv gestiegen», sagt der Ustermer. «Wir mussten und wollten jedes Jahr mehr Security-Personal einstellen.» Die Einnahmen blieben aber gleich. «Nach dem letzten Jahr mussten wir die Notbremse ziehen.» Der Verein habe gemerkt, dass man die Kosten nicht mehr senken konnte. «Wir sind ein kleiner Verein und auf Unterstützung angewiesen. Mit den Ticketpreisen können wir die Ausgaben nicht decken. Wir sind auf Spenden* angewiesen.»

Die Hoffnung, dass das Näniker Lovemobile an der nächsten Streetparade wieder mitfeiert, will Bodmer aber nicht aufgeben. Der Verein habe mit dem Lovemobile schon viel erreicht. «Wir haben die Hardstyle-Elektromusik in der Szene etabliert und Partygäste neben unserem Wagen positiv geschockt und begeistert. Die Stimmung war immer bombastisch.» Er wolle nun auf das Feedback nach der Street Parade warten und es dann im Herbst eventuell noch mit einem Crowdfunding probieren.

Impressionen von vor zwei Jahren:

Flucht in die Berge

Ganz verzichten müssen die Hardstyle-Fans auf ihre Musikrichtung an dieser Street Parade jedoch nicht. «Wir schauen immer dass die ganze Bandbreite der elektronischen Musik an der Street Parade vertreten ist», sagt Mediensprecher der Street Parade, Stefan Epli. Trotz dem Ausbleiben der Hard Music Association gebe es zwei Lovemobiles, die diese Musikrichtung anböten. Eines sei das der «Swiss Hardstyle Mafia», das mit der Nummer 28 das Schlusslicht der Parade bilde.

Bodmer selbst wird ohne das Lovemobile nicht an der Parade teilnehmen. «Ich werde das Wochenende in den Bergen verbringen», sagt er. «Der Schmerz vor Ort wäre zu gross».

*wer die Hard Musik Association unterstützen will, kann diese unter hma-manager@outlook.com kontaktieren.