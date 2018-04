«In meiner langen politischen Tätigkeit, war es noch nie so leicht, Leute bei Sammelaktionen für eine Unterschrift zu gewinnen wie bei dieser Initiative», erklärte Stefan Feldmann, Kantonsrat und Stadtratskandidat der SP Uster. Die Initiative «Für sichere und durchgängige Velowege» wurde im Januar lanciert. Bereits nach zwei Sammeltagen waren die für ein Zustandekommen der Initiative benötigten 600 Unterschriften zusammen.

1200 Unterschriften

Doch die SP wollte noch weitersammeln. «Wir möchten 1‘000 Unterschriften sammeln, um ein klares Signal an die Ustermer Politik zu senden», sagte Matthias Stammbach, Präsident der SP Uster damals. Es wurden mehr: Am Montag konnten die versammelten SP-Mitglieder die 1‘200 gesammelten Unterschriften an Stadtrat Jean-François Rossier übergeben.

Das verlangt die Initiative

Die Initiative verlangt einen Rahmenkredit von 5 Millionen Franken für die Verbesserung der Veloinfrastruktur in der Stadt Uster. Aus diesem Rahmenkredit soll dann über die nächsten Jahre die Planung und der Bau von gut markierten, sicheren und durchgängigen Velorouten in Uster sowie genügend Parkierungsmöglichkeiten am Bahnhof, den Sportanlagen oder dem See finanziert werden.

Die Volksabstimmung über die «Velo-Initiative» hat spätestens innert 24 Monaten zu erfolgen. Stimmt der Gemeinderat der Initiative zu, kann sie auch schneller umgesetzt werden. (zo)