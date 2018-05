An der Junioren-EM Hallenradsport in Bazenheid erreichte die Ustermer Kunstradfahrerin Nina Stangier den 6. Rang im Kunstradfahren der 1er-Juniorinnen. Es war für Stangier, die aktuelle Junioren-Schweizermeisterin, die dritte Teilnahme an einer Junioren-EM. Leider misslang ihr der Abschluss einer sonst sauberen Kür, was sie wertvolle Punkte kostete.

Das Erlebnis genoss sie dennoch: «Es war toll eine EM vor Heimpublikum fahren zu dürfen. Die Stimmung war phantastisch und ich konnte die Unterstützung der vielen Fans spüren», sagte Stangier. Für sie war es die letzte EM bei den Juniorinnen. Künftig wird die 18-Jährige bei der Elite starten.

Für die Schweizer Delegation resultierten an den Titelkämpfen insgesamt drei Bronzemedaillen im 2er der Juniorinnen, im 4er der Juniorinnen sowie für die Radballer von Mosnang. (zo)