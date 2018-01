Der Auftritt gab den Ausschlag für Benno Scherrer (GLP) und gegen Sabine Balmer (FDP), schreibt die SP Uster in einer Mitteilung.

Die Mitglieder hätten an einer Versammlung im Januar beide Kandidaten für das Sekundarschulpräsidium angehört. Scherrer habe dabei überzeugen können mit seinen klareren Vorstellungen, was die Zukunft der Ustermer Sekundarschule in pädagogischer und organisatorischer Hinsicht betreffe. Auch bringe er als Lehrer der Berufsfachschule Uster berufliche Erfahrungen für dieses Amt mit. Für das Schulpräsidium wichtig sei zudem die Vertrautheit mit politischen Abläufen, die Benno Scherrer als ehemaliger Gemeinderat und aktueller Fraktionspräsident seiner Partei im Kantonsrat mitbringe.

Zwei erfahrene Kandidatinnen

Für die Wahl der restlichen Mitglieder der Sekundarschulpflege reklamiert die SP gemäss dem Parteienproporz zwei Sitze für sich. Dafür schickt sie zwei bisherige Schulpflegerinnen als Kandidateinnen ins Rennen. Zum einen ist dies Annett Krassnitzer, die der Sekundarschulpflege seit 2005 angehört und als Architektin für das Ressort Liegenschaften zuständig ist. Zum anderen Katrin Bringolf, die bisher Mitglied der Primarschulpflege war. Nun strebt sie den Wechsel in die Sekundarschulpflege an, wie die Partei schreibt.

Wie bereits früher vermeldet, unterstützt die Ustermer SP für die Wahl in den Stadtrat sowohl die eigenen Kandidaten Barbara Thalmann (auch fürs Stadtpräsidium), Stefan Feldmann und Patricia Bernet (fürs Primarschulpräsidium), zum anderen aber auch die Grüne Karin Fehr Thoma.