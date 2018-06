Dominique von Rohr ist in Uster aufgewachsen und arbeitet derzeit in Rom als Texterin in einem Start-Up-Unternehmen. In loser Folge erzählt sie von ihrem Leben in Italiens Hauptstadt. Obwohl sie sich von ihrer Wahlheimat einiges gewohnt ist, wurde ihr bei der Regierungsbildung nach den Wahlen ganz schön schwindlig.