Die Weiterführung der Skimeisterschaft stand auf der Kippe, denn die Organisatoren rund um Darko Soolfrank hatten bis Mitte Woche nicht genügend Teilnehmer für das Skirennen im glarnerischen Elm. «Damit sich der Aufwand lohnt, braucht es eine Mindestanzahl an Teilnehmern», sagte Soolfrank gegenüber dem AvU. Sprich: Falls die Hundert nicht erreicht werden sollte, wäre das 70. Skirennen das letzte gewesen.

Nun können die Veranstalter aufatmen. 2019 soll ein weiteres Skirennen in Elm stattfinden. Mit rund 138 Teilnehmern am Sonntag konnte man die Vorgaben weit übertreffen. Die Organisatoren konnten auch auf die guten Schneebedingungen und das gute Wetter zählen. Zu den zwei Riesenslalomläufen traten auch Ustermer Stadtvertreter wie Barbara Thalmann, Esther Rickenbach, Daniel Stein und der scheidende Stadtpräsident Werner Egli an. zo