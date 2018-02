Im Rahmen der Eventreihe «Stars in der Schule» besuchten Svenja Stoffel und Sasha Touretski vom Schwimmclub Uster Wallisellen an zwei Tagen das Schulschwimmen der Primarschule Uster. Dies schreibt die Stadt in einer Medienmitteilung. Die beiden Schwimmerinnen zeigten verschiedene Schwimmstile vor; besonders das Delfinschwimmen beeindruckte die Schüler. Die 2.- und 3.Klässler konnten danach gleich selber ausprobieren, wie gut sie im Vergleich zu den Schwimmerinnen abschnitten. Unter dem Jubel der Kinder lieferten sich die beiden Sportstars anschliessend ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wer als Erste auf den Buzzer (Zeitmessknopf) drückt.

Die Kinder hatten natürlich auch viele Fragen an die Schwimmerinnen. Etwa wollten sie wissen, welche Disziplinen sie schwimmen und ob sie das auch lernen könnten. Doch auch «Wie viele Schwimmabzeichen oder Pokale hast du schon? Hast du schon in vielen verschiedenen Ländern Wettkämpfe gemacht? Wie weit schwimmst du in einer Minute?»

Zusätzliche Motivation für den Wettkampf

Um gleich im Hallenbad auch noch Autogrammkarten zu verteilen, war es dort aber zu nass. Diese erhielten die Kinder dann im trockenen Schulzimmer. Die erste Durchführung von «IMU-Stars in der Schule» ist bei den Schülern wie auch bei Svenja Stoffel und Sasha Touretski sehr gut angekommen. «Die Glückwünsche der Kinder motivieren uns noch zusätzlich, am Wochenende beim IMU schnell zu schwimmen», sagen sie.

Das Internationale Meeting Uster (IMU) findet am Wochenende vom 3./4. Februar 2018 im Hallenbad Uster statt. Das Hallenbad ist am Samstag und am Sonntag geschlossen. Svenja Stoffel und Sasha Touretski werden an diesem Wettkampf als Favoritinnen an den Start gehen und freuen sich auf viele Zuschauer und Fans. (zo)