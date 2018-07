Sie war als frischgebackene Junioren-EM-Zweite und damit als Mitfavoritin nach Uster gereist – und wurde ihrer Rolle vollauf gerecht: Michelle Hulliger (Ramsei) entschied am Sonntag in der Kletterhalle Griffig den Junioren-Europacup in der Disziplin Leadklettern für sich.

Die 18-Jährige demonstrierte ihr Können bereits in der Qualifikation vom Samstag eindrücklich und zog als Erstplatzierte in den Final der Kategorie Juniorinnen. Dort kletterte sie vor dem lautstarken Ustermer Publikum zum Sieg vor zwei Sloweninnen.

Hulligers Erfolg blieb der einzige Schweizer Podestplatz. Die 31 Schweizer Athletinnen und Athleten unter den insgesamt 180 Teilnehmer zeigten das, was vom nationalen Verband als «starke Teamleistung» bezeichnet wurde. Neben Hulliger schafften acht weitere Schweizer den Einzug in die Finals, für die sich pro Kategorie die besten zehn Athleten qualifizieren.

Final verpasst

Keinen Erfolg bei diesem Unterfangen hatten die beiden Teilnehmerinnen aus der Region. Bei den Juniorinnen belegte die 18-jährige Ladina Gebert (Uster) den 12. Platz. Und bei der B-Jugend kam die 14-jährige Anja Köhler (Wila) nicht über den 18. Rang hinaus. (zo)