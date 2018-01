Rolf Heckendorn soll die Grünen weiterhin in der Sekundarschulpflege vertreten. Bei der Wahl für das Sekundarschulpräsidium setzen die Grünen auf den Grünliberalen Benno Scherrer. Es ist das erste Mal, dass in Uster die beiden Grünen Parteien gemeinsam einen Kandidaten unterstützen.

Zwei Punkte waren es, die letztlich den Ausschlag gegeben haben, dass Usters Grüne bei der Erneuerungswahl der Sekundarschulpflege am 4. März Benno Scherrer unterstützen, schreiben sie in einer Mitteilung. Der 52-jährige Scherrer überzeuge «mit seiner Begeisterung für das wichtige Amt sowie seiner grossen beruflichen Erfahrung, die er als Lehrer mitbringt». Die Grüne Kantonsrätin Karin Fehr Thoma, die für den Stadtrat kandidiert, meint zur Nomination ihres Ratskollegen: «Benno Scherrer bringt mit seinem beruflichen und politischen Erfahrungshintergrund ein ideales Profil für das Sekundarschulpräsidium mit.» Für die Grünen sei zudem wichtig, dass auch die politische Mitte in eine Exekutivamt eingebunden werden kann. Dabei hat sich für sie gerade die GLP in den vergangenen Jahren bei ökologischen Anliegen als verlässliche Partnerin erwiesen.

Bereits zuvor hatten die Grünen Uster beschlossen nebst der eigenen Kandidatin Karin Fehr Thoma bei den Wahlen für den Stadtrat auch die Kandidatinnen und Kandidaten der SP zu unterstützen: Barbara Thalmann für das Stadtpräsidium, Patricia Bernet für das Primarschulpräsidium und Stefan Feldmann für den Stadtrat. (zo)