Auch an der Weststrasse in Wetzikon war die Feuerwehr im Einsatz: Die Strasse wird von einem Baum befreit. (Bild: Manuel Reimann)

Das Sturmtief Burglind hat die Wälder rund um Wetzikon stark getroffen. Diverse Waldstrassen und Wanderwege sind durch umgestürzte Bäume versperrt. Es sei möglich, dass weitere Bäume in den nächsten Tagen spontan umfallen, schreibt Stefan Burch, Revierförster Hinwil-Wetzikon, Seegräben und Staatswald Uster, in einer Mitteilung. Auch Heute seien noch weitere Sturmböen gemeldet worden, welche zu Sturmschäden an Bäumen führen können. «Die Waldstrassen werden im Verlauf der nächsten Woche geräumt, wobei kleine Strassenverbindungen bis auf Weiteres unterbrochen bleiben können», schreibt Burch weiter. Auf Wanderwegen sei bis auf Weiteres mit liegendem Sturmholz zu rechnen.

Sturmschäden im Wald: Auch in den nächsten Tagen können vom Wind gestossene Bäume spontan umfallen. Es wird wegen Sicherheitsbedenken von Waldbesuchen abgeraten. https://t.co/oOs1Z1BBjL — Gemeinde Seegräben (@Seegraeben) 4. Januar 2018

Der Forstdienst und die Waldeigentümer von Wetzikon/Seegräben und Hinwil seien darum bemüht, baldmöglichst einen sicheren Zustand herbeiführen zu können, brauchen jedoch für die grossflächigen Massnahmen Zeit. In den nächsten zwei Wochen wird wegen Sicherheitsbedenken von Waldbesuchen abgeraten.