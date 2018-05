Am Mittwoch ereignete sich in Riedikon ein Unfall auf einem Veloweg. (Symbolbild: Newspictures)

Auf einem Fahrradweg in Riedikon sind am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr ein Rennradfahrer und ein Mädchen auf einem Kickboard zusammen gestossen. Das teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Der 68-jährige Mann fuhr von Mönchaltorf her kommend in Richtung Uster entlang der Riedikerstrasse. Gleichzeitig fuhr ein neunjähriges Mädchen mit ihrem Kickboard in die Gegenrichtung. In Riedikon, auf Höhe der Liegenschaft Nummer 93, kam es zu einer Kollision zwischen den Beiden.

Dabei verletzte sich der Fahrradfahrer und wurde mit der Sanität zur Kontrolle ins Spital gebracht. Das Mädchen erlitt einen Schock und diverse Schürfungen. Zudem entstand Sachschaden an den Fahrzeugen.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht noch Zeugen, die Aussagen zum Tathergang machen können. Personen, die Angaben zum Ereignis machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Hinwil in Verbindung zu setzen unter Telefon 044 938 30 10.