Am Samstag erreichte die Ustermer Polizei ein ungewöhnlicher Notruf: Ein Jogger vermeldete, dass er an der Steigstrasse einen verletzten Raubvogel gesehen habe.

Die Beamten rückten aus und fanden einen Mäusebusshard vor. Sie konnten das Tier bergen und nahmen sich ihm an. Der Tierrettungsdienst chauffierte den verletzten Vogel dann in die Greifvogelstation Berg am Irchel, wie die Stadtpolizei Uster in einer Mitteilung schreibt.