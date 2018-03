Die glp/GEU, CVP, FDP, BDP und EVP treten gemeinsam auf und empfehlen in einem Schreiben die Kandidaturen für den Dübendorfer Stadtrat am 15. April: Martin Bäumle (glp/GEU), Dominic Müller (CVP), Hanspeter Schmid (BDP) und Jürgen Besmer (FDP) sollen in den Rat gewählt werden. Ausser dem BDP-Kandidaten Schmid, der bisher im Gemeinderat war, stellen sich alle zur Wiederwahl in den Stadtrat. zo