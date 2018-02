Sechs Grossanlässe, sechs Medaillen

Mit dem Gewinn von Olympia-Bronze haben die Schweizer Curler um Skip Peter De Cruz ihre erstaunliche Serie zu einem Schweizer Rekord ausgebaut. Seit dem 3. Platz an der WM 2014 in Peking, ihrem ersten internationalen Titelkampf, haben sie an ihren nunmehr sechs Grossanlässen ausnahmslos Medaillen gewonnen. Nach Bronze von der WM 2014 folgten EM-Silber 2015, EM-Bronze 2016, WM-Bronze 2017 und zuletzt im November in St. Gallen ein weiterer 3. Platz in einem EM-Turnier.

In der Schweizer Curling-Geschichte gibt es nur ein Team, das sich an seinen ersten sechs Titelkämpfen immer in den Medaillen klassierte. Es war die legendäre Crew von Lausanne Olympique um Skip Jürg Tanner (der mit dem Genfer Leadspieler Valentin Tanner nicht verwandt ist). Für Tanner, den Weltmeister von 1981, riss die Serie im siebten Einsatz. An der EM 1985 in Grindelwald verpasste er die Halbfinals.