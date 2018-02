Dem Schweizer Curlingteam der Männer um Skip Peter De Cruz ist der Einstieg ins Olympia-Turnier nicht gelungen. Die Genfer verloren gegen die EM-Zweiten aus Grossbritannien um Skip Kyle Smith das erste von neun Vorrundenspielen mit 5:6 nach Zusatz-End.

Die EM-Dritten und Grand-Slam-Turniersieger Valentin Tanner, Peter De Cruz, Claudio Pätz (Uster) und Benoît Schwarz verschafften sich in dieser von A bis Z ausgeglichen verlaufenen Partie im 6. End erstmals einen kleinen Vorteil, als sie mit dem ersten Zweierhaus des Spiels 3:2 in Führung gingen. Im neunten End konterten die Briten ihrerseits mit einem Zweier, der zum 4:5 aus Schweizer Sicht führte. Den Vorteil des letzten Steins im 10. End konnten die Genfer in lediglich einen Punkt ummünzen, worauf sich die Briten im Zusatz-End durchsetzten.

Im zweiten Vorrundenspiel treffen die Schweizer am Mittwochmittag Schweizer Zeit auf Aussenseiter Italien. (sda)