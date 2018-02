Mit zwei Niederlagen ins Olympia-Turnier gestartet, weisen die Schweizer Curler um Skip Peter De Cruz und den Ustermer Claudio Pätz nach fünf Runden erstmals eine positive Bilanz vor. Mit 7:5 gegen den Medaillenanwärter Norwegen errangen sie den dritten Sieg in Folge.

Der Match der Genfer Curler gegen die Olympia-Zweiten und ehemaligen Weltmeister um Skip Thomas Ulsrud war aus der Sicht beider Equipen ein Auf und Ab mit häufig wechselnden Führungen.

Zuletzt hatten aber Valentin Tanner, Peter De Cruz, Claudio Pätz und Benoît Schwarz das Sagen. Mit einem Zweierhaus zur 6:5-Führung im 9. End verschafften sie sich den letztlich entscheidenden Vorteil.

Der wohl schwierigste Gegner wartet

Die Norweger, die seit 2007 in unveränderter Besetzung spielen, haben gegen De Cruz' Team alle drei Direktbegegnungen an den grossen Meisterschaften dieser Saison verloren. An der EM im November in St. Gallen setzten sich die Genfer sowohl in der Round Robin als auch im Spiel um Bronze durch.

Der nächste Match, um 1.05 Uhr in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit, könnte für die Schweizer der schwierigste im ganzen Olympia-Turnier werden. Gegner ist Kanada.

Die Kanadier um den zweifachen Weltmeister Kevin Koe verloren zwar den Schlagermatch gegen Schweden, sind aber nach wie vor die ersten Anwärter auf den Olympiasieg. Ab 2006 gewannen die Kanadier mit den Teamchefs Brad Gushue, Kevin Martin und Brad Jacobs dreimal Gold. (sda/zo)