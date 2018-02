Die Schweizer Curler um Skip Peter De Cruz und den Ustermer Claudio Pätz erreichen die Olympia-Halbfinals nicht auf dem direkten Weg. Sie werden in ein Entscheidungsspiel verwiesen, in dem sie am Donnerstagmorgen um 1.05 Uhr auf Grossbritannien treffen.

Valentin Tanner, Peter De Cruz, Claudio Pätz und Benoît Schwarz hatten die Direktbegegnung in der Round Robin gegen vom EM-Zweiten Kyle Smith angeführten jungen Briten verloren. Deshalb werden die Schotten das Entscheidungsspiel mit dem Vorteil des letzten Steins im ersten End beginnen können.

Halbfinal-Gegner wäre Schweden

Fest steht auch bereits, dass die Schweizer im Falle eines Sieges in den Halbfinals vom Donnerstagmittag Schweizer Zeit auf den Round-Robin-Gewinner Schweden treffen.

In der Vorrunde hatten sich die Schweizer gegen die Schweden mit 10:3 durchgesetzt. Auf die Zuteilung des Vorteils des letzten Steins hätte dies aber keinen Einfluss, denn dem Sieger der Round Robin steht dieser Vorteil in allen nachfolgenden Spielen zu. (sda/zo)