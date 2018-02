Die Vorfälle sorgten in Uster für Aufregung und Entsetzen: Im Januar 2016 wurde eine Joggerin im Wald oberhalb der Autobahnausfahrt Uster Nord von einem Mann zu Boden geworfen und beinahe vergewaltigt, lediglich der Eingriff einer Spaziergängerin bewahrte sie vor Schlimmerem. Gleichentags meldete sich eine weitere, erst 16-jährige Frau bei der Polizei, die im Dezember 2015 ebenfalls nur knapp einer Vergewaltigung entgangen war. Der Täter, ein damals 28-jähriger Marokkaner, war in beiden Fällen derselbe und wurde noch am selben Tag verhaftet. Einige Ustermerinnen beklagten dennoch den Verlust ihres Sicherheitsgefühls. Die Notunterkunft für abgewiesene Asylbewerber am Stadtrand, in welcher der Täter vorübergehend gelebt hatte, geriet in den Fokus der Öffentlichkeit.

Heute musste der inzwischen 30-jährige Mann wegen der beiden Übergriffe sowie drei weiteren sexuellen Belästigungen vor dem Zürcher Obergericht erscheinen. Die Sachverhalte und deren rechtliche Würdigung – mehrfache versuchte Vergewaltigung, mehrfache sexuelle Belästigung – waren unstrittig, das Urteil des Bezirksgerichts Uster vom 18. Mai 2017 in diesen Punkten rechtskräftig.

Die Staatsanwältin zog das erstinstanzliche Urteil jedoch weiter, weil sie mit der angeordneten Massnahme nicht einverstanden war: Sie beantragte eine stationäre Massnahme, das Ustermer Bezirksgericht hatte lediglich eine ambulante angeordnet. Dies obwohl ein psychiatrisches Gutachten beim Täter eine undifferenzierte Schizophrenie diagnostiziert hatte. Die Vorinstanz sah die Erfolgsaussichten aber unter anderem wegen des Aufenthaltstatus des Beschuldigten gefährdet: Sein Antrag auf Asyl war abgelehnt, die «ambulante Nachsorge» wäre kaum in der Schweiz durchgeführt worden.

Matratze angezündet

Nach dem Urteilsspruch durch das Bezirksgericht Uster hatte sich die Ausgangslage aber geändert: Der Beschuldigte wurde nämlich auch vom Bezirksgericht Bülach wegen Sachbeschädigung und Brandstiftung verurteilt. Er hatte im Flughafengefängnis, wo er nach den Vergewaltigungsversuchen einsass, auf einen TV-Bildschirm eingeschlagen und in seinem Zimmer die Matratze angezündet. Das Bülacher Bezirksgericht verurteilte ihn deshalb zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von zwölf Monaten, erteilte ihm einen Landesverweis für die Dauer von zehn Jahren – und ordnete eine stationäre Massnahme an. Zurzeit ist der Beschuldigte in der psychiatrischen Klinik Rheinau untergebracht.

Eine Zusammenlegung der Verfahren und eine Beurteilung sämtlicher Straftatbestände durch das Bezirksgericht Uster war deshalb nicht möglich, weil zum Zeitpunkt der erstinstanzlichen Verhandlung der Sex-Delikte bereits Anklage wegen der Flughafen-Delikte erhoben worden war – und zwar in einem Bezirk, der nicht in die Zuständigkeit des Ustermer Bezirksgerichts fällt.

«Zur blossen Triebbefriedigung»

Aufgrund der veränderten Verhältnisse befürwortete vor Obergericht auch der Verteidiger eine stationäre Massnahme. Unterschiedliche Anträge ergingen jedoch betreffend das Strafmass. Diesbezüglich präsentierte sich die Ausgangslage mathematisch kompliziert, da es um eine so genannte Zusatzstrafe ging. Die Strafe für die Sexualstraftaten musste mit der Strafe für die Brandstiftung und die Sachbeschädigung aufgerechnet werden, wobei die jeweiligen Einsatzstrafen nicht einfach addiert werden durften.

Die bereits in Rechtskraft erwachsene Strafe des Bezirksgerichts Bülach musste vielmehr «angemessen erhöht» werden. Der Verteidiger sprach in seinem Plädoyer von einer Gesamtstrafe von total 38 Monaten, die Staatsanwältin verlangte alleine für die Sex-Delikte eine Strafe von 36 Monaten. Die Vorinstanz hatte den Beschuldigten für diese zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 30 Monaten verurteilt.

Das Obergericht ordnete eine stationäre Massnahme an, wie dies aufgrund der veränderten Ausgangslage zu erwarten war. Der vorsitzende Richter sprach in der Kurzbegründung von einer «hohen Rückfallgefahr». Der Psychiatrisch-Psychologische Dienst hege mittlerweile den Verdacht, dass die Denkinhalte des Beschuldigten paranoid seien und er in einem Gefängnis-Setting mit begleitender ambulanter Therapie überfordert wäre.

Weiter folgte das Obergericht dem Antrag der Staatsanwältin: Die Gesamtstrafe für die Delikte in Uster und jene im Flughafengefängnis setzte es bei 48 Monaten an, alleine für die Sexualstraftaten verhängte es somit eine unbedingte Freiheitsstrafe von 36 Monaten.

Das Selbstbestimmungsrecht der Opfer sei in krasser Weise verletzt worden, die Taten seien geeignet gewesen, diese zu traumatisieren. Eine Betroffene habe dann auch ein Trauma erlitten, sie traue sich heute noch nicht alleine in den Wald. Auch habe der Beschuldigte aus «rein egoistischen Motiven und zur blossen Triebbefriedigung» gehandelt. Jedoch müssten in diesem Zusammenhang die Erkenntnisse des psychiatrischen Gutachtens berücksichtigt werden.

Der Beschuldigte selbst, der Vater einer Tochter ist, mehrere Alias-Namen führt und über dessen Werdegang einige Unklarheiten bestehen, gab sich an der Verhandlung wortkarg. Er sei «nicht bei Sinnen gewesen» und es sei «nicht normal gewesen», was er getan habe, sagte er. Betreffend seine Zukunft habe er keine Vorstellungen.

Tatsächlich ist ungewiss, wie lange die verhängte stationäre Massnahme dauern wird, ob der Täter nach deren Ende noch eine reguläre Freiheitsstrafe verbüssen muss, wann er nach Marokko zurückgeführt wird und wie es dort mit ihm weitergeht.