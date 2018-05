Der Ustermer Nils Stump ist ins sogenannte Grand-Slam-Kader aufgenommen worden, vermeldet der Schweizerische Judoverband (SJV). Im höchsten Elite-Kader profitieren die Sportler von verbesserten Konditionen und finanzieller Unterstützung durch den SJV.

Zum Grand-Slam-Kader gehören neben Stump vom Judoclub Uster auch dessen Klubkollegin Fabienne Kocher aus Riedikon sowie Ciril Grossniklaus und Evelyne Tschopp.

Der in der Kategorie bis 73 kg antretende Stump steht in seiner ersten Saison bei der Elite, stellte dabei aber sein Potenzial bereits mehrfach unter Beweis. Beim Grand Prix von Tunis wurde er Siebter, im Weltcup in Sofia Fünfter und beim Grand Prix in Tiflis gewann der 21-Jährige gar die Bronzemedaille.

Das Lob der Leistungssport-Chefin

«Nils Stump hat sich in der kurzen Zeit mehr als nur empfehlen können», lässt sich Jenny Gal auf der Verbandswebsite zitieren. Die Chefin Leistungssport ad interim sagte auch: «Seine sehr soliden Leistungen erfüllten die verlangten Ansprüche für das höchste Kader.»

Daneben habe Stump bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass er ein Athlet sei, in den es sich zu investieren lohne, so Gal. In den Nachwuchskategorien hatte Nils Stump zweimal EM-Bronze gewonnen. (zo)