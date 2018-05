Ein Besuch im Spital ist selten angenehm – und noch weniger, wenn man in die Notaufnahme muss. Meinrad Rüegg hat dort nach eigenen Angaben kürzlich eine ausserordentlich schlechte Erfahrung gemacht. Er habe drei Stunden auf ärztliche Hilfe warten müssen. «Sowas erinnert an andere Länder, aber nicht an die Schweiz mit ihrem vorbildlichen und teuren Gesundheitssystem», sagt der 73-Jährige.

Mit Rollstuhl umgekippt

Was war passiert? Meinrad Rüegg ist mit seiner Frau im Garten seines Hauses. Er macht sich etwas früher als seine Frau auf den Weg ins Haus. Rüegg ist seit einigen Jahren aufgrund einer MS-Erkrankung auf einen Rollstuhl angewiesen. Als er mit seinem elektrischen Gefährt über das Gras fährt, übersieht er ein Hindernis. Er stürzt ausser Sichtweise seiner Frau. «Durch meine Krankheit sind meine Arme gelähmt. Ich konnte den Sturz nicht auffangen», so Rüegg. Kurzzeitig kann er fast nicht mehr atmen und darum nicht nach Hilfe schreien. Er hat aber Glück im Unglück: Der Rollstuhl mit einem Gewicht von 150 Kilogramm fällt nicht auf ihn drauf, sondern neben ihn.

Beim Sturz zieht sich Rüegg mehrere Verletzungen zu: Auf der Nase blutet eine Schnittwunde, vielleicht war sie gebrochen, befürchtet er, und die Hand und eine Rippe schmerzen ebenfalls. Kurz nach dem Sturz finden ihn Nachbarn und alarmieren sofort seine Frau. Sie entscheidet, Meinrad Rüegg mit dem eigenen Auto ins Spital nach Uster zu fahren. Auf dem Weg habe seine Frau bereits die Anmeldung im Spital gemacht.

Zwei Stunden ohne Informationen

Im Spital in Uster angekommen, habe aber eine Odyssee begonnen. «Ich gehe seit 30 Jahren in das Spital in Uster, aber so etwas habe ich noch nie erlebt», sagt ­Rüegg. Als er in die Notaufnahme kam, sei nur noch eine andere ­Patientin da gewesen. «Man liess mich aber einfach im Warteraum sitzen», sagt er. Nach etwa einer Stunde sei er abgeholt und «in eine Einzelzelle gebracht worden», wie er es ausdrückt.

Ganze zwei Stunden wartete Rüegg im separaten Raum mit seiner Frau. «Niemand kam zu mir. Sämtliche Nachfragen endeten mit genereller Unwissenheit und allgemeinem Desinteresse des Personals», so Rüegg. Nach drei Stunden in der Notaufnahme war er hungrig und es war kalt in der Notaufnahme. Der Unmut wuchs. Rüegg wollte nur noch nach Hause. Auf dem Weg aus dem Spital sei der Warteraum dann voll gewesen.

«Es ist unzumutbar»

Es sei unzumutbar, dass niemand nachgefragt oder nach ihm geschaut hätte. «Es hätte auch jemand anderes mit schlimmeren Verletzungen treffen können», sagt Rüegg. So etwas habe er noch nie erlebt: «Das Spital sollte über die Bücher».

Zu Hause haben Rüegg und seine Frau zuerst etwas gegessen. Danach hat seine Frau ihm das Gesicht gewaschen und die Wunden verarztet. Sie ist ehemalige Krankenpflegerin. Er entschied, schlafen zu gehen und am Morgen seinen Zustand nochmals zu beurteilen. «Glücklicherweise ging es mir am nächsten Tag schon etwas besser», so Rüegg.