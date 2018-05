Plakat gegen Littering in Uster. (Foto: PD)

Die «Interessensgemeinschaft für eine saubere Umwelt» (Igsu) ist mit ihren Umwelt-Botschaftern vom Freitag, 1. Juni bis Mittwoch, 6. Juni in Zusammenarbeit mit der Stadt in Uster unterwegs. Die Igsu setzt sich «gegen das Littering und für eine abfallfreie Umgebung ein», wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Die Botschafter würden mit lockeren Sprüchen die Passanten auf das Thema Littering und Recycling aufmerksam machen.

«No-Littering-Label»

Begleitet werden die Umwelt-Botschafter von einer Plakatkampagne, die zum Nachdenken verleiten soll. «In Kombination mit den Igsu-Botschaftern werden die humorvollen Aussagen sicher in Erinnerung bleiben», heisst es weiter.

Seit 2017 trägt Uster das von der Igsu verliehene «No-Littering-Label» und konnte es auch 2018 behalten. Das No-Littering-Label verpflichte die Stadt, sich weiterin in diesem Bereich einzusetzen.