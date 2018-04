Gemeinderat Patricio Frei (Grüne) befürchtete ein zu hoher Energieverbrauch in der temporären Dreifachturnhalle Buchholz in Uster. Darum hatte er eine Anfrage an den Stadtrat geschickt. Nun liegen die Antworten des Stadtrates vor – und der Verbrauch ist sogar noch höher als von Frei vermutet.