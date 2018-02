Am Freitag, 16. März, findet in Uster eine Kampfkunstshow der Extraklasse statt. (Foto: Mirco Rederlechner)

Schon vor drei Jahren präsentierte die «Chin Woo Kung Fu»-Schule ihre Kampfkunstshow vor rund 600 Zuschauern im Stadthofsaal Uster. Unter den Besuchern waren Prominente wie Stadtpräsident Werner Egli oder die Zürcher ­Kantonsrätin Anita Borer. Zum Abschuss des 25-Jahr-Jubiläums ihrer Schule zeigen die Kampfkünstler erneut ihr Können. Die rund zweistündige, facettenreiche Kampfkunstshow findet am Freitag, 16. März, im Stadthofsaal Uster statt.

Der Weg des Kriegers

Es wird die Geschichte eines jungen Kämpfers gezeigt, welcher sich der harten Schule zur Meisterschaft stellen möchte. Er bestreitet den «Weg des Kriegers», der ihm seine ganze Kraft und sein ganzes Durchhaltevermögen abverlangt und ihn durch die Höhen und Tiefen der Kampfkunst führt. Er stellt sich den einzelnen Prüfungen ­dieses Weges, um sich am Ende seinen Traum zu erfüllen: in die ewigen Hallen der Kampfkünste aufgenommen zu werden.

Internationales Grossprojekt

Es wird eine abwechslungsreiche und spannende Darbietung werden mit den legendären Shaolin-Mönchen, direkt aus dem Shaolin-Kloster in China. Mitwirkende sind der Taiji-Meister Rong aus China, das Schweizer Chin-Woo-Oberhaupt Chow Kok Yeng aus Malaysia, der Schulleiter und Veranstalter Dani Battisti, der Choreograph und Leiter des Showteams Reto Hiestand sowie das engagierte Showteam der Chin-Woo-Kampfkunstschule Uster. Tauchen Sie in die Welt der Kampfkünste ein. Tickets für die Show können ab sofort via Website reserviert werden.