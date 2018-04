Zwei alte Dampfloks werden wieder in tadellosen Zustand gebracht. (Foto: PD)

Heute standen in der Lok-Remise Uster die Kessel-Inspektionen an zwei Dampflokomotiven des Dampf-Bahn-Vereins Zürcher Oberland (DVZO) an. Die Lokomotive «Schwyz», und «Hinwil» mussten aufgeheizt werden, damit der Inspektor den Kesseldruck überprüfen konnte. Das ist nach den umfangreichen Revisionen nötig, damit die Loks auf den Beginn der Dampfsaison vom Sonntag, 6. Mai, fahrbereit sind. Nähere Angaben über den DVZO, insbesondere auch über den Fahrplan, sind hier erhältlich. (zo)