Erst dachte Landwirt Hanspeter S.* an Sturmschäden, als er auf seinem Weizenfeld an einer Stelle runtergedrückte Ähren entdeckte. Doch dann zeigten Luftaufnahmen, die sein Schwiegersohn mit einer Drohne gemacht hatte: Mitten im Feld befindet sich ein Kornkreis.

So etwas habe er noch nie gesehen, sagt er gegenüber 20 Minuten online. «Ich wusste, dass es Kornkreise gibt. Dass es aber eines Tages einen Kornkreis in meinem Feld geben würde, hätte ich nicht gedacht.» Von der Perfektion zeigt er sich beeindruckt, die sei «unglaublich». «Das kann nicht von Menschenhand geschaffen worden sein.»

Der Bauer geht davon aus, dass der Kornkreis zwischen Sonntag und Montag entstanden sein muss. Am Sonntag sei er mit dem Traktor spätabends noch am Feld vorbeigefahren, «und da war noch nichts zu sehen». Am Montag entdeckte er dann das Werk.

Allfällige Kornkreisforscher bittet S., sein Feld nicht zu betreten – damit nicht noch mehr Teile der Ernte verloren gehen.