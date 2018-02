Am Handmade Market gibt es nur Selbstgemachtes zu erwerben. (Archivbilder: zvg)

Am Handmade Market gibt es nur Selbstgemachtes zu erwerben. (Archivbilder: zvg)

Am Handmade Market gibt es nur Selbstgemachtes zu erwerben. (Archivbilder: zvg)

Am Handmade Market gibt es nur Selbstgemachtes zu erwerben. (Archivbilder: zvg)

Am Handmade Market gibt es nur Selbstgemachtes zu erwerben. (Archivbilder: zvg)

Am Handmade Market gibt es nur Selbstgemachtes zu erwerben. (Archivbilder: zvg)

Am Handmade Market gibt es nur Selbstgemachtes zu erwerben. (Archivbilder: zvg)

Am Handmade Market gibt es nur Selbstgemachtes zu erwerben. (Archivbilder: zvg)

Am Handmade Market gibt es nur Selbstgemachtes zu erwerben. (Archivbilder: zvg)

Am Handmade Market gibt es nur Selbstgemachtes zu erwerben. (Archivbilder: zvg)

Am Handmade Market gibt es nur Selbstgemachtes zu erwerben. (Archivbilder: zvg)

Am Handmade Market gibt es nur Selbstgemachtes zu erwerben. (Archivbilder: zvg)

Wellness-Cremes, Wollpullover, Grusskarten, Kopfhörertäschchen, Blumentöpfe. Das Spektrum der Produkte am Markt des Familienzentrums Uster ist gross. Doch eins haben all die hier angebotenen Dinge gemein: Keines der Produkte hat je eine Fabrik von innen gesehen. Denn hier ist alles handgemacht.

Am Samstag, 3. Februar, findet der Handmade-Market wieder statt. «Von Gebasteltem bis Genähtem findet man hier wirklich alles», sagt Andrea Stamm. Sie ist Kommunikationsverantwortliche für das müze, das Mütterzentrum von Uster, welches den Markt nun schon zum dritten Mal organisiert.

Hoffnung auf mehr Publikum

«Wir hoffen für die Standbetreiber, dass dieses Jahr mehr Publikum kommt.» Andrea Stamm, Kommunikationsbeauftragte müze

Als Aussteller kommen vor allem Mütter und ältere Frauen mit handwerklicher Begabung her und bieten ihre Waren an. «Wir haben eigentlich jedes Jahr viele Anmeldungen», sagt Stamm. Bei dem Marktpublikum sei jedoch noch Luft nach oben. «Wir hoffen für die Standbetreiber, dass dieses Jahr mehr Publikum kommt.» Es sei schade, wenn diese viele von ihren Produkten, wo so viel Mühe drin stecke, wieder heimnehmen müssten. Die Veranstalter sind jedoch optimistisch, da die Besucherzahl vom ersten zum zweiten Jahr schon recht angestiegen sei.

«Es kommen vor allem Familien her», sagt Stamm. Darauf sei der Markt auch ausgerichtet. Es gebe Kaffee, Kuchen und Mittagessen. Für die Kinder hat es viel Platz und Gelegenheit zum Spielen, so dass die Eltern in Ruhe herumschlendern und die Stände begutachten können.

«Viele Leute kommen für den Markt von weit her.» Andrea Stamm, Kommunikationsbeauftragte müze

Viele kämen auch zu dem Handmade Markt, um ein besonderes Geschenk zu finden. «Die Leute wissen, dass die Produkte hier mit viel Liebe gemacht sind», sagt Stamm. «Viele kommen deshalb von weit her nach Uster.»