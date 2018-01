Die VZO plant gemeinsam mit der Stadt Uster eine Anpassung der Buslinien. Damit sollen Verspätungen der Linie 812 verhindert werden. Der Haken: Bewohner des Weidli-Quartiers sind mit den Haltestellen «Himmelriich» und «Weidli» benachteiligt. Denn von der neuen geplanten Linie 818 werden diese Haltestellen nur noch im Halb- statt im Viertelstundentakt bedient. Zudem ist am Sonntagabend schon um 20 Uhr, beziehungsweise am Samstag um 22 Uhr Schluss. Erste Anwohner kritisierten deshalb die VZO-Pläne.

Jetzt melden sich weitere Anwohner zu Wort. Nachbarn der Rehbühl- und der Wermatswilerstrasse haben sich zusammengetan und mit Hilfe des Quartiervereins «Rehbüehl-Hegetsberg» beim Stadtrat eine Petition eingereicht, welche die neuen Buspläne verhindern sollen. 265 Unterschriften kamen bis zum Einreichezeitpunkt zusammen. Die Petenten fordern, dass der Bus 812 über die bisherige Route verkehrt und neu bis ins Buchholz verlängert wird. Und sie wollen die Streichung der neuen Linie 818.

«Strasse für Busverkehr ungeeignet»

Die Gruppe lehnt die Änderung der Buslinien aus verschiedenen Gründen ab: Die Linie 818 soll gemäss VZO durch die Rehbühlstrasse führen. Diese sei aber laut den Anwohnern zu schmal und hätte wenig Ausweichmöglichkeiten. Die Petenten fürchten deshalb, dass alle Parkplätze in der blauen Zone aufgehoben werden. Zudem sei die Strasse für einen Busverkehr ungeeignet, weil sich nur auf einer Seite ein Gehweg befinde, so dass die meisten Bewohner immer die Strasse überqueren müssten.

Als weiteres Argument ziehen die Anwohner die Sicherheit heran, da sich an der Rehbühlstrasse zwei Schulhäuser befinden. Zudem würden deren Schüler vielfach von Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht, was zusätzlichen Verkehr zu Stosszeiten verursache und den Bus wiederum verspäte. Erst zu einem späteren Zeitpunkt möchte sich die Gruppe mit mehr Argumenten an die Öffentlichkeit wenden. (zo)