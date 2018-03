Dieses Bild stammt aus dem letzten Jahr. Die Veranstalter des H2U-festivals in Uster fiebern aber schon der Ausgabe 2018 entgegen. (Archivfoto: Nathalie Guinand)

Jetzt ist es klar: Seven, James Gruntz und Max Apollo kommen am 17.-19. August ans H2U-Festival in Uster. Das teilten die Veranstalter auf Facebook mit.

Damit wird das Ustermer Festival poppig und soulig. Die weiteren Künstler werden laut den Veranstaltern in den nächsten Monaten laufend mitgeteilt.