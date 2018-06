🗳️🇨🇭 Ein wahrer Sonnenschein, die Grüne 🗳️🇨🇭 🗳️🇨🇭Sie gibt sich sehr "volksnah"!? 🇨🇭🗳️

Grüne Les Verts Schweiz Follow us on Zappin' - Fernsehen zum Lachen Gepostet von Zappin' - Fernsehen zum Lachen am Montag, 4. Juni 2018

Meret Schneider ist Gemeinderätin in Uster und im Vorstand der Jungen Grünen Zürich. Für die Sendung «Arena/Reporter» zum Thema «Wer rettet die Welt?», welche am Sonntag, 3. Juni, ausgestrahlt wurde, liess sich Schneider von einem Reporter begleiten. In der Reportage geht es um Schneiders Lebensstil. Unter anderem bedient sie sich regelmässig aus dem Abfallcontainer grosser Supermärkte und verzichtet auf Flugreisen.

Zwei Szenen wurden in der Folge von der Zeitschrift Tele aufgegriffen und für ihr Format «Tele Zappin’» verwendet. «Tele Zappin’» wird auch auf der Blick-Webseite ausgestrahlt. Deren Konzept ist es, Szenen von TV-Kanälen zu nehmen, diese aus dem Kontext zu reissen und so für Humor zu sorgen. Auf Facebook beschreibt sich der Kanal als «Täglich 3 Minuten Spass! Besser als Fernsehen: Die Tops und Flops des vergangenen TV-Tages.»

Szene aus dem Kontext gerissen

Die Szenen im zeigen Schneider im schnellen Schritte laufen. Jan Fitze zeichnete den Beitrag für das Srf auf und fragt Schneider: «Aber schon wieder im Stress.» Schneiders Antwort: «Ja, aber sie laufen zu langsam.» Beide beginnen zu lachen und die Kamera schwenkt zum Reporter, der an Krücken geht. Blick Online stellte deshalb die Frage in den Raum: Ist sie die fieseste Politikerin der Schweiz?

«Ich könnte auch zurückfragen: Ist der Blick die fieseste Zeitung der Schweiz?» Meret Schneider, Gemeinderätin der Grünen in Uster

Die nächste Kameraeinstellung zeigt Schneider an einer Standaktion. Die Grüne Politikerin sagt darin: «Es müssen mich nicht alle Leute gut finden. Ich finde auch die meisten Leute nicht gut.» Gezeigt wird neben dem Interview-Ausschnitt die Szene eines Jungen, der die «Daumen hoch»-Geste zeigt.

«Ich mache Sachpolitik und verstelle mich nicht, um den Wähler zu beglücken. Ich bin sehr direkt», kommentiert Schneider die Szenen gegenüber Züriost. Sie sei mit dem besten Ergebnis aller Grünen Politiker gewählt worden, fügt sie an. «Ich könnte auch zurückfragen: Ist der Blick die fieseste Zeitung der Schweiz?», und beantwortet diese Frage mit einem «I don’t know.» Für den «Arena/Reporter»-Beitrag habe sie sehr viele positive Rückmeldungen erhalten.