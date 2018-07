An den Jiu-Jitsu-Europameisterschaften im polnischen Gliwice gelang Julian Schmid vom Judo Club Uster ein veritabler Coup: Als erster Schweizer überhaupt gewann er an internationalen Titelkämpfen Edelmetall.

Mit ein paar Tagen Abstand blickt der 20-Jährige aber bereits wieder gelassen auf den Moment zurück, als ihm die Bronzemedaille im Fighting in der Klasse bis 62 kg sicher war: «Es war ein cooles Gefühl», sagt er bloss.

Dabei kam Schmids Erfolg überraschend. Er war erst auf diese Saison hin zur Elite übergetreten, wo er noch nicht allzu gross in Erscheinung getreten war und lediglich mit einem 2. Platz an den Dutch Open auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Zudem hatte er zuletzt zwar fleissig trainiert, doch weil er davor im Militär geweilt hatte, sei seine Vorbereitung nicht ideal gewesen. Er trat deshalb mit bescheidenen Ambitionen zu seinen ersten Elite-Titelkämpfen an.

Dies klappte auf Anhieb, als er in der ersten Runde einen Griechen nach weniger als einer Minute bezwang. Im zweiten Duell unterlag er zwar dem nachmaligen Champion aus Belgien, doch in der Hoffnungsrunde blieb er ungeschlagen.

Er bezwang einen unkonventionell kämpfenden Athleten aus Aserbaidschan knapp, einen Deutschen souverän und im entscheidenden Duell um Bronze wies er einen polnischen Fighter in die Schranken.

Von Brüdern inspiriert

Die unerwartete EM-Medaille ist für Schmid der vorläufige Höhepunkt auf einem Weg, den er schon früh eingeschlagen hat. Inspiriert von seinen zwei älteren Brüdern, mit denen er in der Freizeit auch gerne einmal «schlegelte», begann der in Schlatt aufgewachsene Thurgauer als Sechsjähriger mit Judo.

Erst viele Jahre später wechselte er auf Anraten eines Trainers zum Jiu-Jitsu, der Mutterdisziplin der japanischen Kampfkünste. Im Gegensatz zum Judo sind bei der «sanften Technik» Jiu-Jitsu auch Schläge, Tritte und Stösse erlaubt, was Schmid «noch mehr Spass macht.»

Die unbändige Leidenschaft fürs Kämpfen hat ihn in der überschaubaren nationalen Szene bald nach oben geführt. Er durchlief die Junioren-Kader und gewann im vergangenen Jahr noch im Juniorenalter die nationalen Titel im Fighting und im Bodenkampf (Ne-Waza).

Trainieren tat er bis vor Kurzem hauptsächlich in einem Dojo in Diessenhofen. Als dieses für immer die Türen schloss, sah er sich nach einer neuen Trainingsbasis um und fand diese beim JC Uster, den er schon von den wöchentlichen Zusammenzügen des Regionalkaders her kannte.

«Da fühle ich mich wohl und kann mit namhaften Judokas trainieren», sagt Schmid. In Uster ist man selbstredend erfreut über den Erfolg des neuen Schützlings: «Wir sind sehr stolz, ihn bei uns zu haben», sagt Klubpräsident Robert Wakiyama.

Fernziel World Games

Gestillt ist der Erfolgshunger von Schmid längst nicht. Der gelernte Logistiker, der demnächst die Berufsmittelschule in Angriff nimmt, trainiert derzeit fünfmal pro Woche und hat sich langfristig die Teilnahme an den nächsten World Games, dem wichtigsten Wettkampf für nicht olympische Sportarten, zum Ziel gesetzt.

Erst einmal stehen in diesem Jahr aber einige internationale Turniere und vor allem die WM an. An dieser wird die Konkurrenz noch einmal stärker sein als an den Kontinentalmeisterschaften.

Dennoch hält Schmid eine Wiederholung seines Exploits nicht für unmöglich. Auch wenn er sich jüngst an den Schweizermeisterschaften mit Silber und Bronze begnügen musste, ist ihm das zuzutrauen. Denn, sagt er spitzbübisch: «Ich prügle mich einfach gerne.»