In der Nacht von Sonntag auf Montag entstand auf dem Feld des Ustermer Landwirts Hanspeter S.* ein Kornkreis. «Das kann nicht von Menschenhand geschaffen worden sein», sagte er damals zu «20 Minuten». Selbst Kornkreis-Experte schienen sich ihrer Sache sicher.

Nun stellt sich heraus: Der Kornkreis in Niederuster ist ein Mediengag. Das Online-Portal Izzy hat sich zu dem Werk in einem Video bekannt. In den vergangenen Tagen haben etliche Medien über den Kornkreis berichtet.

Noch heute Abend fanden sich etliche Schaulustige auf dem Feld in Niederuster ein und machten Selfies mit den zerdrückten Weizen. Ein Besucher war sich dabei sicher: «Dass wir die Einzigen in diesem Universum sind, glaube ich definitiv nicht.»

*Name der Redaktion bekannt.