Was auf den ersten Blick wie eine Anpassung von zwei administrativen Begriffen klingt, spiegelt eine gesellschaftliche Entwicklung: Die Ansprüche an das Wohnen und die Lebensgestaltung im Alter sind in den letzten Jahren gestiegen. Viele Menschen bleiben so lange wie möglich in ihrer eigenen Wohnung, bevor sie in ein Heim ziehen. Für Uster bedeutet das, sich bei der Spitex und den Heimen auf neue Herausforderungen einzustellen.

Die Umwandlung der bisherigen Leistungsgruppen Spitex und Heime in Geschäftsfelder trage dieser Entwicklung Rechnung, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. In der Stadtverwaltung Uster sind Leistungsgruppen die kleinste organisatorische Einheit, grössere Aufgaben sind in Geschäftsfeldern organisiert. Die Spitex Uster und die Heime Uster gehören mit zu den grössten Organisationseinheiten der Stadt Uster.

Mehr Gewicht im Organigramm

Aufgrund der Grösse und der Komplexität der Betriebe soll den Heimen und der Spitex mehr Gewicht im städtischen Organigramm beigemessen werden. Sie werden künftig zwei eigenständige Geschäftsfelder bilden. Das erlaubt den Heimen Uster sich in die Leistungsgruppen «Gesundheitsdienste» mit allen pflegerischen Leistungen sowie den «Supportdiensten» aufzugliedern. Die Spitex wird neu mit den Leistungsgruppen «Pflege» und «Hauswirtschaft und Dienste» agieren.

Das bisherige Geschäftsfeld «Pflege, Betreuung und Alter», dem heute die Leistungsgruppen «Heime Uster», «Spitex Uster» und «Fachstelle Alter» angehörten, wird aufgehoben. Das Geschäftsfeld «Gesundheit» wird umbenannt in «Gesundheit und Alter». Diesem Geschäftsfeld wird neu auch die «Fachstelle Alter» angegliedert. Der Stadtrat hat dieser Organigrammanpassung auf Antrag der Abteilung Gesundheit bereits anfangs Dezember 2017 zugestimmt.

Nachfrage nach ambulanten Pflegedienstleistungen

Die Heime Uster beschäftigen rund 350 Personen, die 251 betagten Bewohnerinnen und Bewohnern in vier Häusern und mit spezialisierten Angeboten eine bedarfsgerechte Pflege bieten. Sie betreiben das Alters- und Wohnheim Im Grund sowie die zwei Pflegezentren Im Grund und Dietenrain mit je einer geschützten Abteilung für demenzerkrankte Menschen.

Die Spitex Uster versorgt mit rund 130 Mitarbeitenden rund 1000 Personen, die Mitarbeitenden leisten dafür über 92 000 Einsätze pro Jahr. Neben den Kernleistungen Abklärung und Beratung, Grundpflege, Behandlungspflege und hauswirtschaftliche Hilfe runden Psychiatrische Pflege, Stoma- und Kontinenzberatung und Hilfsmittelshop das Angebot ab. Neu können pflegende Angehörige Hilfe und Beratung als Dienstleistung in Anspruch nehmen.

In Uster steigt die Nachfrage nach ambulanten Pflegedienstleistungen. Dies führt dazu, dass die Spitex Uster kontinuierlich wächst – sie muss die Infrastruktur und die Zahl der Stellen dieser Entwicklung anpassen. Hintergründe für die grössere Nachfrage sind etwa die Strategie «ambulant vor stationär», aber auch die klare Tendenz, dass Menschen so lange wie möglich zuhause leben wollen. (zo)