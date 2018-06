Sängerin Tabea Vogel, die in Wetzikon aufwuchs, kann ihr Glück kaum fassen. Sie sei sprachlos, sagt sie zur goldenen Schallplatte. (Foto: PD)

Platz 3 auf Anhieb: Die Mütternband Härz mit der Ex-Wetzikerin Tabea Vogel kann feiern. Nach der Auszeichnung mit der goldenen Schallplatte haben sich die sechs Frauen nun auch eine Platzierung in der Schweizer Hitparade auf dem Podest erobert. Das Sextett machte von sich reden, als es nach einem Auftritt in der SRF-Show «Happy Day» innert eines Wochenendes über 5000 Platten verkaufte.

Dies allerdings im Eigenvertrieb, was zwar für die goldene Schallplatte zählte, aber nicht für die Hitparade. Dort werden nur Verkäufe im offiziellen Handel, Streams und Airplay in Radios notiert. Ab dem 1. Juni begann Härz das Erstslingswerk dann aber auch im offiziellen Handel abzusetzen - nachdem bereits über 10'000 Platten verkauft waren, wie die Produktionsfirma Hitmill mitteilt. Diese Verkäufe reichen offensichtlich bereits für eine Chartsplatzierung in den Top 3 aus. «Soooooo coooool!», schreibt Tabea Vogel auf Facebook zu diesem Erfolg. Eine Platinauszeichnung kann die Gruppe übrigens bei 20'000 Verkäufen erreichen.

Härz hatte im Rahmen von «Das Zelt» im Oktober in Uster einen Auftritt geplant. Der ist nun allerdings abgesagt. Dies sei aus familiären Gründen geschehen, heisst es bei der Pressestelle von «Das Zelt». Details gebe das Management nicht bekannt. Betroffen ist auch das Konzert in Wettingen.